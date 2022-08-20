Главный тренер «Крыльев Советов»: «Не стоит смотреть на воронежский «Факел» как на команду уровня ФНЛ, она скорее крепкий середняк»

Игорь Осинькин: "Спросите у "Динамо" и "Краснодара", легко ли им было играть с "Факелом". Фото: кадр с видео

После матча самарских «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом», закончившемся вничью, главный тренер хозяев подвел итог игре:

- У нас не получился первый тайм, хотя и в нем создали больше опасных моментов, чем соперник. Во втором сыграли побыстрее. И голевых шансов у ворот «Факела» было уже больше. Забили мяч, но получили быстрый ответный со «стандарта». На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определенные проблемы, команда очень молодая, но в каждом матче стараемся победить. Много травм, сегодня не смог сыграть Ежов, и команда в целом стала более медленной. Но главное – равнодушных нет. Наше время вот-вот придет.

- Какие изменения в игру внесли в перерыве?

- Вы, наверное, заметили, что я охрип. Надо было исправлять игру, подсказывать футболистам еще до перерыва. «Факел» - очень агрессивная и неудобная команда. Не надо считать воронежцев клубом, который пришел из ФНЛ и поэтому все его должны побеждать. Можно спросить «Динамо» и «Краснодар», легко ли им было с «Факелом». «Ахмат», хоть и победил, но просто спасся во втором тайме. Скорее, «Факел» сейчас смотрится не как дебютант, а как крепкий середняк, не дает пока сыграть в свое удовольствие никому. То есть, примерно команда такого же уровня, как и мы.