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Происшествия20 августа 2022 7:02

Под Воронежем автомобилист сбил мужчину и скрылся с места происшествия

Пешеход скончался на месте
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Авария произошла 19 августа примерно в 21.48 в Новоусманском районе. На автодороге «Воронеж - Тамбов - Рождественская Хава» был сбит 34-летний местный житель. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель, личность которого выясняется на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дорогу слева направо. После чего автомобиль с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой. Водитель объявлен в розыск. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.