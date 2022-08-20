В Воронеже в Масловский затон сточные воды текли из жилых домов и сельхозпредприятий

Фото департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области

Причиной загрязнения воронежского водохранилища в районе Масловского затона в месте впадения реки Тавровка стали сточные воды. Об этом рассказал областной департамент природных ресурсов и экологии 19 августа в своем телеграм-канале.

Ранее местные жители забили тревогу по поводу покрывшегося зеленой грязью водоема. Проблему взяло на контроль профильное ведомство региона и провело проверку на месте. Областные экологи пояснили, что состояние водоема обусловлено высоким содержанием в воде органических соединений. Это во многом вызвано отсутствием нормальной канализации в домах прилегающего жилого сектора и возможным несанкционированным сбросом сточных вод.

В ходе обследования был установлен факт излива сточных вод из многоквартирных домов №№ 3 и 8 по улице Совхозная города Воронежа. Также выявлен сброс сточных вод предприятия ООО «Спартан» на прилегающие земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Собранную информацию экологи передали в полицию и администрацию городского округа. А в связи с тем, что деятельность сельхозпредприятия ООО «Спартан» является объектом федерального надзора, то информация о допущенных предприятием нарушениях направлена в управление Росприроднадзора.

Пока же областной департамент природных ресурсов и экологии продолжает проводить комплексный мониторинг Масловского затона, по итогам которого будут выработаны меры по предотвращению в дальнейшем повторения сложившейся ситуации.