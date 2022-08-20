Воронеж с Луганском свяжет новый рейсовый автобус

Из Воронежа в Луганск запустят новый рейсовый автобус. Об этом стало известно 19 августа по итогам заседания областного парламента, на котором депутаты согласовали корректировки бюджета.

Как отметил спикер Владимир Нетёсов, на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе направят свыше 1 млрд 436 млн рублей. Из них 641,4 млн рублей – это средства федерального гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти и 795 млн рублей собственных средств региона.

Деньги пойдут на закупку автобусов для предприятий, осуществляющих городские, пригородные и междугородние перевозки. В том числе, для нового маршрута «Воронеж-Луганск».