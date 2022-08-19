Воронежских водителей предупредили о сплошных проверках в ночь с 20 на 21 августа

Полицейские прежде всего уделят внимание водителям, находящимся в неадекватном состоянии. Фото: из архива «КП»

В ночь с 19 на 20 августа 2022 года на одном из участков дорог в Воронеже будут проходить массовые проверки водителей. Как всегда, прежде всего автоинспекторы поинтересуются, трезв ли человек, управляющий машиной.

В случае, если от водителя автомобиля будет сильный запах алкоголя или его поведение покажется инспекторам странным, ему предложат пройти алкотест или проверку на употребление наркотических веществ.

Полицейские обращаются к неравнодушным воронежцам: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, особенно управления машиной в неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону службы спасения 112 (круглосуточно).