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Общество19 августа 2022 17:00

Воронежских водителей предупредили о сплошных проверках в ночь с 20 на 21 августа

Особое внимание уделят тем, кто не прочь принять на грудь перед тем, как сесть за руль
Юрий КОЗЛОВ
Полицейские прежде всего уделят внимание водителям, находящимся в неадекватном состоянии.

Полицейские прежде всего уделят внимание водителям, находящимся в неадекватном состоянии.

Фото: из архива «КП»

В ночь с 19 на 20 августа 2022 года на одном из участков дорог в Воронеже будут проходить массовые проверки водителей. Как всегда, прежде всего автоинспекторы поинтересуются, трезв ли человек, управляющий машиной.

В случае, если от водителя автомобиля будет сильный запах алкоголя или его поведение покажется инспекторам странным, ему предложат пройти алкотест или проверку на употребление наркотических веществ.

Полицейские обращаются к неравнодушным воронежцам: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, особенно управления машиной в неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону службы спасения 112 (круглосуточно).