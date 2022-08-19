Воронежские статистики подсчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника

Проводить ребенка в первый класс для воронежских родителей – совсем недешевое удовольствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежстате подсчитали, во сколько родителям обойдется базовый набор первоклассника. В него входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. Мальчика снарядить в школу обойдется дешевле – в среднем в 22 076 рублей. А вот девочкам нужно будет не меньше 26 629 рублей.

По сравнению с июлем 2021 года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 19,1 процента, а девочку – на 18,6%.

Мальчикам нужны, как минимум, две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – и тем, и другими необходим спортивный костюм. Кроме того, в «набор первоклассника» входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и обувь. В 2022 году форма для мальчика обойдется в 16 719 рублей, а для девочки – в 21 272 рубля.

Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом. На ранец с канцтоварами уйдет еще 5357 рублей.

В июле 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021-го среди одежды для школьников больше всего подорожали детские футболки, сорочки для мальчиков, джемперы, юбки для девочек из полушерстяных тканей, детские колготки (от 19,6 до 37,1 %). Из обуви сильно поднялись цены на летние туфли (на 26,4 %) и кроссовки (на 25,2 %).

Школьные тетради за год стали дороже на 52,1 процента, черные графитные карандаши – на 34,5%, шариковые авторучки, учебники и учебные пособия, дидактические материалы – на 33,5 процента. От 16,2 до 21,4 процента поднялись цены на рюкзаки, альбомы для рисования и наборы фломастеров.

Также значительно подорожали смартфоны (на 32,5 %) и компьютерные планшеты (на 12,8 %).