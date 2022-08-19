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Общество19 августа 2022 15:35

В Воронежской области автоинспекторы помогли водителю, попавшему в трудную ситуацию

Гаишники помогли мужчине заменить спустившее колесо
Юрий КОЗЛОВ
Автоинспекторы дали мужчине нужные инструменты.

Автоинспекторы дали мужчине нужные инструменты.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранним утром в четверг, 18 августа, на 6 километре дороги Эртиль-Панино к местным автоинспекторам, старшему лейтенанту Евгению Тюрину и лейтенанту Александру Деменкову, обратился за помощью 33-летний мужчина. Он не мог дальше ехать на своей «десятке».

Водитель «Лады», местный житель, пояснил, что собирался добраться до села Щучье Эртильского района, но во время движения почувствовал, что автомобиль тянет в левую сторону. После остановки мужчина обнаружил, что у машины спущено заднее левое колесо. Однако инструментов для его замены на запасное не было.

Проезжавшие мимо сотрудники ДПС дали все нужные инструменты и помогли заменить колесо. Житель Эртильского района поблагодарил полицейских и поехал дальше.

Полицейские даже помогли заменить колесо.

Полицейские даже помогли заменить колесо.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.