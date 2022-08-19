В Воронежском заповеднике наполнилось водой пересохшее озеро Чистое

Озеро Чистое в 2022 году. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

В Воронежском заповеднике сообщили хорошую новость – озеро Чистое, практически пересохшее осенью 2020 года, сейчас снова наполнилось водой. Кроме того, стало подавать признаки жизни местное болото, в течение четырех лет сухое. В 2022 году оно частично наполнилось. В результате на нем начала восстанавливаться водная растительность.

Озеро Чистое в 2021 году. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

Специалисты заповедника отмечают, что случилось это благодаря дождливой «макушке лета»:

- Июль 2022 года в Воронежском заповеднике, по данным метеостанции, оказался самым влажным после 2000 года. Выпало 133 мм осадков, что составило 218% месячной нормы, – рассказали инженеры-метеорологи – Отмечено 17 дней с дождями, причем каждый третий прошел с грозой

В то же время в заповеднике отмечают, что летние сезоны последних лет становятся все суше. Так, в июле 2000 года выпало 169 мм осадков, в 2005 году – 8,1 мм, а в июле 2014 года дождей не было совсем. Пока неясно, станет ли лето 2022 года исключением из правил.