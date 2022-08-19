В Воронежской области двое рецидивистов попались на краже пылесоса и чайника

Обоим рецидивистам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

63-летний житель Новохоперска обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже. Пожилой мужчина рассказал, что, вернувшись домой, он обнаружил пропажу бытовой техники, пылесоса, чайника и набора инструментов. Все это хозяйство стоило около 15 000 рублей.

Стражи порядка приехали на место преступления, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск вора и передали всем нарядам полиции.

Вскоре по подозрению в краже задержали по месту его жительства ранее судимого 45-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что он залез в дом вместе с другим бывалым рецидивистом. Не раз судимого 36-летнего жителя Новохоперска поймали на одной из улиц.

Полицейские выяснили, что два вора залезли в чужой дом, разбив окно. Похищенные вещи изъяли и вернули законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, грозящее каждому из рецидивистов, - шесть лет лишения свободы. Обоих арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.