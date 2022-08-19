Воронежские стрелки заняли третье место на открытом Кубке России

Наши стрелки достойно выступили на открытом Кубке России, получившем благодаря участию белорусов статус международного. Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 18 августа, на стрелковом комплексе международного уровня «Лисья нора» в Дмитровском районе Московской области завершился открытый Кубок страны по пулевой стрельбе. Он длился десять дней. В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов разных возрастных категорий, которые представляли более чем 40 регионов. Кроме того, на Кубок приехала и команды Белоруссии в составе более 30 человек.

- В упражнении «пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная» завоевали бронзовую медаль воронежские спортсмены Полина Бакулина и Андрей Сезин. Ребята замкнули тройку сильнейших среди юниоров. В медальном матче за «бронзу» наши спортсмены вырвали победу у стрелков из Москвы Яны Бессмертной и Михаила Хухашвили. Почти безнадежно проигрывая 7-13, Бакулина-Сезин смогли сравнять счет и в итоге победить со счетом 17-13. Первое место заняли Зоя Дасько и Иван Казак, а второе — Александра Петрова и Владислав Демеш. Также на третью ступень пьедестала, вместе с нашими спортсменами, поднялись белорусы Анна Молодова и Никита Коваленок, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.