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Спорт19 августа 2022 13:52

Воронежские стрелки заняли третье место на открытом Кубке России

Полина Бакулина и Андрей Сезин взяли бронзу в упражнении - пневматический пистолет, 10 м
Юрий КОЗЛОВ
Наши стрелки достойно выступили на открытом Кубке России, получившем благодаря участию белорусов статус международного.

Наши стрелки достойно выступили на открытом Кубке России, получившем благодаря участию белорусов статус международного.

Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 18 августа, на стрелковом комплексе международного уровня «Лисья нора» в Дмитровском районе Московской области завершился открытый Кубок страны по пулевой стрельбе. Он длился десять дней. В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов разных возрастных категорий, которые представляли более чем 40 регионов. Кроме того, на Кубок приехала и команды Белоруссии в составе более 30 человек.

- В упражнении «пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная» завоевали бронзовую медаль воронежские спортсмены Полина Бакулина и Андрей Сезин. Ребята замкнули тройку сильнейших среди юниоров. В медальном матче за «бронзу» наши спортсмены вырвали победу у стрелков из Москвы Яны Бессмертной и Михаила Хухашвили. Почти безнадежно проигрывая 7-13, Бакулина-Сезин смогли сравнять счет и в итоге победить со счетом 17-13. Первое место заняли Зоя Дасько и Иван Казак, а второе — Александра Петрова и Владислав Демеш. Также на третью ступень пьедестала, вместе с нашими спортсменами, поднялись белорусы Анна Молодова и Никита Коваленок, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.