Воронеж попал в ТОП-10 рейтинга городов России по объемам ввода жилья

Воронеж занял десятую строчку рейтинга российских городов по объемам ввода жилья. За полгода темп ввода новостроек в регионе вырос на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 857,7 тыс. кв. метров. На частные дома приходится большая часть — 536,1 тыс. кв. метров (рост составил 37,9%).

В это время проведено почти 8,5 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 23,8 млрд рублей. В среднем на покупку жилья воронежцы брали 2,8 млн рублей на 17 лет и 5 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний размер ипотечного кредита вырос более чем на четверть, а срок — на 1 год.

Совокупный ипотечный портфель по региону увеличился по сравнению с данными на начало июля 2021 года на 16,5% и составил 153 млрд рублей. Пи этом 99,3% заемщиков ипотечных кредитов выполняют свои финансовые обязательства.

Воронежская область также заняла третье место в ЦФО по количеству квартир, купленных в новостройках. В I полугодии 2022 года ключи от квартир, средняя стоимость которых около 4 млн рублей, получили 4,3 тыс. дольщиков. Ещё 12 тыс. ждут введения зданий в эксплуатацию.

Только за июль на государственный кадастровый учет поставлено семь многоквартирных домов. А за 7 месяцев 2022 года - 59.