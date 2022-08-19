Воронежские легкоатлеты завоевали четыре золота на турнире серии «Королева спорта»

Эмилия Тангара после серии призовых мест наконец-то победила. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве завершился 18-й этап серии турниров «Королева спорта» -всероссийские соревнования «Мемориал В. П. Куца». Воронежские легкоатлеты выступили на них просто здорово. В их активе четыре золотых медали.

Две из них завоевал спринтер Владислав Доронин. Он стал первым на стометровке, показав результат 10.61 секунды и на 200-метровке - 21.15 секунды. Это коронная дистанция спортсмена, на ней он опередил серебряного призера Илью Гончаренко из Краснодарского края на 0,18 секунды. Для такой небольшой дистанции это совсем немало.

В барьерном беге на 400 метров быстрее всех была Эмилия Тангара с результатом 56.66 секунды. Она почти на секунду опередила Марию Тарабанскую из Московской области. Об этой спортсменке с необычной судьбой подробнее смотрите здесь

Еще одно золото завоевал Алексей Попов. Он стал первым на дистанции 3000 метров. Его время 8 минут 14.85 секунды.

Серебро в Москве завоевал Ринат Шабаев. Наш спортсмен завоевал серебро в беге на 800 метров с результатом 1 минута 50.15 секунды. Уступил он только представляющему на соревнованиях Московскую область Константину Толоконникову.