На подъездах воронежцев появилось объявление о забастовке дворников

скрин с поста Елены Веневцевой. Фото: "Типичный Воронеж".

Вечером в четверг, 18 августа, Елена Веневцева разместила в паблике «Типичный Воронеж» фото объявления, на котором дворники сообщают о том, что будут устраивать забастовку. Якобы из-за того, что не получила зарплату за июнь и июль.

Девушка задается вопрос, почему из-за чужих проблем должны страдать жильцы. И заявила, что пробовала уточнить ситуацию у коммунальщиков, но не смогла до них дозвониться.

Нам повезло больше. Удалось связаться с УК «Коминтерновского района», где дали следующий комментарий:

- Дворники и рабочие мусоропровода трудятся на всех домах в нашем управлении как всегда - с понедельника по субботу включительно, полный рабочий день. Никаких сбоев в уборке подъездов и придомовых территорий нет. Работа службы клининга оплачена в полном объеме. Качество выполнения уборки мы контролируем. Подобные объявления, которые появились на нескольких домах в Коминтерновском районе, считаем либо чьей-то глупой шуткой, либо выходкой конкурентов, которые как раз сейчас жителей этих многоэтажек пытаются уговорить о переходе к ним.