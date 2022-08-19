В Воронеже дети спасли мать, изрезанную мужем

Муж ответит за раны. нанесенные жене. Фото: из архива «КП»

В четверг, 18 августа, в Советский районный суд поступило уголовное дело. Местного жителя обвиняют в покушении на убийство.

Вечером 4 января 2022 года мужчина выпивал вместе с женой. Как это нередко бывает, после обильных возлияний супруги начали выяснять отношения. Семейная ссора довела мужа до белого каления. Он схватил нож и стал бить жену, нанося удары в жизненно важные органы. После того, как женщина упала на пол, супруг подумал, что ее убил и убежал.

К счастью, вскоре в квартиру пришли дети женщины. Увидели, что мать лежит в луже крови, и вызвали скорую. Медики сумели практически совершить чудо – спасли ее. Тем не менее мужу грозит суровый приговор.