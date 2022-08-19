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Общество19 августа 2022 11:43

Прокурор Воронежской области проведет видеоприем для жителей Таловского района

Николай Саврун будет ждать обращений по вопросам его ведомства 24 августа
Юрий КОЗЛОВ
Николай Саврун.

Николай Саврун.

Фото: с сайта прокуратуры Тамбовской области.

Прокурор Воронежской области Николай Саврун проведет личный прием в Таловском районе. Местные жители могут рассказать главе регионального надзорного ведомства о проблемах с соблюдением законов 24 августа с 10.30 до 11.30.

Прием будет необычным. Выслушивать людей прокурор будет в режиме видеоконференции. Вероятно, такой формат связан с ухудшающейся ситуацией с заболеваниями COVID-19.

Записаться на прием можно в прокуратуре Таловского района в рабочее время по телефонам: 8 (47352) 2-39-90, 2-28-57, 2-34-77 до 16.00 23 августа 2022 года.