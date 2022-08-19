В Воронеже на трое суток перекрыли движение машин на левом берегу

Движение перекроют на трое суток и еще 15 часов. Фото: из архива «КП»

С 8.00 пятницы, 19 августа, до 23.00 понедельника, 22 августа, закрыли движение машин и общественного транспорта на участке улицы Димитрова в Левобережном районе. Нельзя будет проехать в районе дома № 53А.

- В этом месте будут ремонтировать участок теплотрассы специалисты ПАО «Квадра», - пояснили мотивы решения в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, с 19 по 20 августа в Центральном районе на участках улиц Фридриха Энгельса и Феоктистова нельзя будет оставлять машины из-за проведения Крестного хода. По той же причине запретят парковаться на улице Владимира Невского.