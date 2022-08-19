Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже одновременно с форумом «Город-сад»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля традиционной культуры «Русское лето» раскрыли даты и место проведения форума в этом году.

Он будет проходить два дня - 3 и 4 сентября. Место опен-эйра, который два раза проводили в Центральном парке, изменили: на этот раз мероприятия развернутся на Советской площади.

Многих огорчил тот факт, что в этом году «Русское лето» пересечется по датам с другим масштабным и любимым горожанами форумом: он пройдет в те же даты, что и ландшафтный «Город-сад».

Программу «Русского лета» обещают озвучить в ближайшее время.