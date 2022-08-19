Улица в Воронеже официально получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко

В Донецке чтут память первого главы республики, не забудут его и в Воронеже. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В пятницу, 19 августа, вступило в законную силу постановление городской администрации, официально закрепляющее за одной из улиц Воронежа имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Напомним, с такой инициативой выступили в начале августа представители региональной общественной организации ветеранов пограничной службы ФСБ России. Вопрос был вынесен на обсуждение экспертов. Они большинством голосов поддержали эту инициативу. За нее был и мэр Воронежа Вадим Кстенин

Улица Александра Захарченко появилась в микрорайоне «Гардарика» Советского района. Она проходит от проспекта Патриотов (начинается в районе дома № 47 в южном направлении) до перекрестка возле домов № 59 и № 60 по улице Панина-Коломенкина (территория дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Лазурит-Тепличный»).

Также постановление закрепляет имя еще одной новой улицы - Флотская. Она будет проходить по территории Коминтерновского района. И будет располагаться от западной части улицы Шелепина в северо-восточном направлении до улицы Славы Алексеева.