Воронежцев угостят национальными блюдами на Дне армянской культуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 августа в Воронеже в рамках Года культурного наследия народов России пройдет День армянской культуры. Воронежцев познакомят с армянскими национальными традициями в Центральном парке.

С 12.00 у Зеленого театра начнут работу тематические интерактивные площадки. Гостей ждет выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества армянской диаспоры и Домов дружбы Воронежской области, выставка национального костюма, домашней утвари и национальных музыкальных инструментов, творческие мастер-классы.

Не обойдется без дегустации блюд армянской национальной кухни. Зрители смогут узнать процесс изготовления, а также самостоятельно попробовать себя в кулинарном творчестве.

В 14.00 в Зеленом театре пройдет концертная программа «Диалог культур» с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Воронежской области и представителей армянской диаспоры.

Вход свободный. 0+