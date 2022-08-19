В двух районах Воронежа запретят парковку из-за Крестного хода

Из-за Крестного хода изменится схема парковки машин в двух районах Воронежа. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 19 по 20 августа в Центральном и Коминтерновском районах будет запрещена парковка из-за проведения Крестного хода. Он будет посвящен празднованию памяти святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Нельзя будет оставить машину с 16.00 19 августа до 13.00 20 августа на участках улиц: Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Кольцовской) и Феоктистова (от Фридриха Энгельса до Кольцовской).

Также нельзя будет припарковаться с 16.00 19 августа до 17.00 20 августа в районе дома № 48/1к2 по улице Владимира Невского.