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Происшествия19 августа 2022 9:13

Будут судить жителя Воронежской области, устроившего ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка

Авария, в которой пострадали еще три человека, произошла за несколько часов до Нового года
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Передают в суд уголовное дело 60-летнего жителя Верхнехавского района, который устроил смертельное ДТП за несколько часов до Нового года.

Вечером 31 декабря 2021 года водитель ВАЗ-2106 (автомобиль был технически исправен), выезжая на проезжую часть дороги в селе Верхняя Хава, не убедился в безопасности маневра при осуществлении поворота налево, не уступив дорогу автомобилю «Шевроле Нива», выехал на проезжую часть и врезался в него.

В аварии пострадали четыре человека из «Шевроле Нива»: 44-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажира получили легкие травмы, а вот 5-летняя девочка, которая находилась в машине без автомобильного кресла, была ранена тяжело и скончалась в больнице.

Виновнику аварии грозит до пяти лет заключения.