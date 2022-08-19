Воронежец перевел мошенникам 640 тысяч после звонка "из банка"

За 18 августа в полицию шесть жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности обманутые лишились более 1,5 млн рублей.

46-летнего мужчину обманули по классической схеме развода. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка», сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и попытке хищения средств, а также оформления на него потребительского кредита. Он поинтересовался о наличии у потерпевшего накоплений - якобы для фиксации суммы.

Когда мошенник выяснил, что у мужчины на счету имеется 640 тысяч рублей, он потребовал срочно перевести все средства на безопасный счет. Да не просто так: необходимо приобрести смартфон определенной модели, установить на него платежное приложение и далее следовать инструкциям по переводу денег. Воронежец все исполнил в точности и лишился всех сбережений.