Специалисты «Воронежэнерго» продолжают оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

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Еще в марте энергетики филиала взяли шефство над пунктом временного размещения (ПВР) в Таловском районе Воронежской области.

В последний месяц число людей, размещенных в Таловском ПВР, увеличилось до 82 человек. В основном это женщины с детьми разного возраста – от младенцев до старшеклассников. Сейчас здесь находится 32 ребенка.

Учитывая просьбы каждой семьи, энергетики привезли в ПВР конфеты и печенье, молочные смеси для младенцев, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. В сборе необходимых вещей приняли участие сотрудники «Воронежэнерго» при поддержке профсоюзной организации.

«Помощь семьям из ДНР и ЛНР остается в центре внимания коллектива «Воронежэнерго». Энергетики стараются, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома, чувствовали себя комфортнее в пункте временного размещения», – отметил заместитель генерального директора –директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.