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Общество19 августа 2022 8:28

Президент подписал указ о праздновании 100-летия воронежского ученого на федеральном уровне

Юбилей Николая Басова отметят по всей стране
Ярослав ИВАНОВ

100-летие известного ученого, нобелевского лауреата Николая Басова, которым гордится Воронеж, отметят по всей стране. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин.

Напомним, один из основоположников квантовой физики, Николай Басов окончил в Воронеже школу – сейчас гимназия носит его имя. К 100-летию Нобелевского лауреата в январе 2022-го в гимназии прошло гашение почтовой марки, выпущенную в честь ученого.

В честь празднования создали оргкомитет, который разработает программу мероприятий. Кроме того, учредили пять персональных стипендий имени Николая Басова для аспирантов Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН).

Николай Басов родился в 1922 году в Усмани, которая сейчас относится к Липецкой области. Семья переехала в Воронеж, где в 1941 году Басов окончил школу. Умер в 2001 году.