В Воронеже директор строительной компании два месяца не платил сотрудникам зарплату

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Воронежские следователи передают в суд дело 35-летнего директора строительной компании, который умышленно не платил сотрудникам зарплату.

С сентября по декабрь 2021 года руководитель стройконторы не выплатил заработную плату пяти сотрудникам организации на сумму более 520 тысяч рублей.

- Следствием установлено, что обвиняемый в указанный период использовал средства, причитающиеся к выплате заработной платы, на платежи общехозяйственного назначения, не имеющие приоритета перед выплатой зарплаты, в том числе на оплату товаров, работ, услуг - на сумму более 4 млн. рублей. На следствии обвиняемый сознался в содеянном, в добровольном порядке частично погасил образовавшуюся перед работниками задолженность, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.