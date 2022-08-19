Воронежцы отметят День флага стихами и раздачей трехцветных лент

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Праздничная программа ко Дню государственного флага Российской Федерации «Под флагом России» начнется 19 августа. В 11.00 в сквере у библиотеки имени Кубанева будут читать стихи о России, здесь можно посмотреть книги на выставке «Символы России - вехи истории», узнать об истории появления герба и флага, использовании государственных символов в настоящее время, о штандарте Президента РФ, а также поучаствовать в опросе «Мой флаг - моя история».

В 15.30 праздник продолжится в санатории имени Горького. Здесь пройдет мастер-класс «Бумажное настроение», который познакомит участников с направлением в искусстве pop-up, здесь можно сделать несколько открыток - «бесконечную» и со смайлами. Кроме того, участники могут узнать о древнейшей технике складывания из бумаги фигурок - оригами, а также изготовить журавлика в символических цветах российского флага.

А на мастер-классе «Флаг России - триколор» можно будет создать из цветной бумаги главный символ государства и узнать интересные факты о триколоре. Завершится день спортивными играми на свежем воздухе.

20 августа в сквере библиотеки имени Кубанева пройдет опрос «Мой флаг - моя история», результаты которого опубликуют 22 августа. В понедельник на улицах города раздадут ленты в цветах российского триколора.