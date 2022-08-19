Под Воронежем водитель скутера погиб, столкнувшись с «Шевроле Орландо»

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего днем 18 августа в Бобровском районе.

Около 14.00 на 633-м километре автодороги М-4 «Дон» 64-летний водитель скутера, следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, при перестроении не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Шевроле Орландо».

Водитель скутера попал в больницу с травмами, где умер.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 135 ДТП, в них пострадали восемь человек и один погиб.