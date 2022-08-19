В Воронеже открывается выставка о Платонове

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 августа в литературном музее в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) откроется выставка «Андрей Платонов: воронежская дорога памяти». Проект приурочен ко дню рождения писателя, истоки творчества которого находятся в нашем городе. В Воронеже Платонов родился, провел детство и юность.

- Экспозиция рассказывает о семье Платонова, его друзьях и коллегах. Многие из них оставили о нем воспоминания. На выставке представлены редкие издания с первыми опубликованными произведениями писателя, подлинные документы, письма и фотографии, связанные с его родителями и братьями. Отдельный раздел выставки посвящен теме памяти об Андрее Платонове в Воронеже, - сообщили в музее.

1 сентября в 16:00 в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского состоится открытие персональной выставки Андрея Дубова «Мир простых вещей».

Творчество Заслуженного художника Российской Федерации Андрея Дубова связано с последовательной разработкой ключевых категорий живописи: колорита, композиции, пространства. Круг тем, определившийся еще на ранних этапах творчества художника, отличается постоянством: это пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере.

В экспозиции представлено 31 произведение: пейзажи, сцены в интерьере, натюрморты, которые открывают многообразие живописных мотивов и личностный мир автора.

Выставка продлится до 9 октября.