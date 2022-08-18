В Воронеже в аварии с маршрутным автобусом № 34 пострадали трое пассажиров

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Сегодня, 18 августа, примерно в 16.05 часов на Северном мосту у дома № 2/1 по улице Остужева произошло столкновение маршрутки и двумя легковыми автомобилями. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Ппо предварительным данным, автобус «ПАЗ» следовал по маршруту № 34 (курсирует с Левого берега до сити-парка «Град») и перевозил 10 пассажиров. Он столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 27-летнего местного жителя и автомобилем ВАЗ-2121 «Нива» под управлением 30-летнего местного жителя.

В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.