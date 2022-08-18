В Воронеже на видео попала мчащаяся забитая людьми «Лада»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже оштрафовали водителя, коотрый посадил в старенькую «Ладу» на переднее сиденье сразу трех пассажиров. Они проехали по улице Степана Разина около 21:30 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, за рулем находился 20-летний парень из Новоусманского района. Он за такие вольности с ПДД заплатит штраф – 500 рублей за несоблюдение правил транспортировки пассажиров (ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ) и 800 рублей – за невыполнение требования по страхованию гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

В ГИБДД также с парнем провели профилактическую беседу.