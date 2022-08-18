Пробки в 7 баллов сковали Воронеж в районе «Динамо»

В час-пик, когда воронежцы отправляются с работы домой, автомобильные дороги в районе Северного моста оказались скованы в пробках в четверг, 18 августа. Информация появилась на сервисе Яндекс.Пробки.

Дороги как на мост, так и на выезде на улицу Ленина окрашены бордовым. Судя по карте, здесь произошло несколько аварий.

Также затруднено движение по Чернавскому мосту по направлению на левый берег, частично по Московскому проспекту. Недавно мы сообщали о 4-километровой пробке на трассе М-4 в районе Лосево.