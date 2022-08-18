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Общество18 августа 2022 15:44

Пробки в 7 баллов сковали Воронеж в районе «Динамо»

Заторы в центре города случились из-за аварий
Евгения ФРОЛОВА

В час-пик, когда воронежцы отправляются с работы домой, автомобильные дороги в районе Северного моста оказались скованы в пробках в четверг, 18 августа. Информация появилась на сервисе Яндекс.Пробки.

Дороги как на мост, так и на выезде на улицу Ленина окрашены бордовым. Судя по карте, здесь произошло несколько аварий.

Также затруднено движение по Чернавскому мосту по направлению на левый берег, частично по Московскому проспекту. Недавно мы сообщали о 4-километровой пробке на трассе М-4 в районе Лосево.