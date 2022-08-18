В Воронеже у интернет-провайдера похитили около 750 тысяч рублей

Фото из архива КП

В отдел полиции № 6 по Воронежу поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что неизвестный с помощью подложной электронной почты похитил денежные средства, принадлежащие компании интернет-провайдера. Об этом рассказали в региональном главке 18 августа.

Женщина пояснила, что она является бухгалтером и отвечает за финансовые операции. Накануне, 17 августа, в 15.40 часов ей на служебный компьютер пришел расчетный счет для оплаты нужд компании. Она подтвердила операцию и перевела денежные средства в два этапа. Сумма составила 741 тысячу рублей. Позже ею было установлено, что адрес электронной почты был подложным, схожим по названию, но принадлежал мошенникам.

Заподозрив, что её обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.