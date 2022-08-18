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Общество18 августа 2022 12:42

Работник воронежского интерната для престарелых заплатит 25 тысяч за нарушение антиковидных требований

Решение об админстративном штрафе вынес Каширский райсуд
Ирина КАЗАНИНА

Каширский районный суд рассмотрел административное дело в отношении должностного лица БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Каширский» в связи с нарушениями противоэпидемических требований в отношении коронавируса.

Нарушения выявил в ходе проверки сотрудник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах. Доказательства вины работника дома-интерната представили в суд.

Суд признал вину должностного лица, назначив уму штраф в размере 25000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.