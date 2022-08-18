От травм на производстве в 2021 году в Воронежской области погибли девять человек

В 2021 году в Воронежской области на предприятиях и в организациях пострадали от травм и временно утратили трудоспособность 319 человек. Это на 43 человека больше, чем в 2020 году. Статистикой поделился Воронежстат 18 августа.

По данным ведомства, 108 человек пострадавших – это работники предприятий обрабатывающих производств, 63 – организаций сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, 42 – предприятий, осуществлявших транспортировку и хранение, 36 – учреждений в области здравоохранения и социальных услуг, 28 – строительства, 15 – оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, по шесть человек – работники предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром, осуществлявших кондиционирование воздуха, и организаций, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью. В основном пострадавшие – мужчины (67.7 %).

От травм на производстве в 2021 году погибли девять человек (на четыре человека меньше, чем в 2020 году). Наиболее высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом традиционно наблюдался в организациях, осуществлявших такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства – четыре человека, сельское, лесное хозяйстве, охота и рыболовство - три, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха и строительством – по одному человеку.