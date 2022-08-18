Для болельщиков воронежского «Факела» объявили конкурс на лучшую афишу к домашнему матчу с московским «Спартаком»

Афиша к ставшей легендарной игре Кубка СССР 1984 года. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Болельщики «Факела» могут стать участниками конкурса на разработку лучшей афиши к матчу седьмого тура Премьер-лиги в Воронеже с московским «Спартаком».

Присылать свои графические работы можно в сообщения сообщества https://vk.me/pfcfakel до 12.00 воскресенья, 21 августа, с пометкой «на конкурс». Есть вероятность, что именно ваши афиши будут развешаны в городе.

Победитель конкурса получит первый экземпляр афиши и подарки от клуба. Церемония его торжественного награждения пройдет перед началом матча «Факел» – «Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов.

Напомним, домашняя игра нашего футбольного клуба с московским «Спартаком» пройдет 27 августа. Начнется она в 17.30.