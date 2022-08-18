В Воронеже ищут 62-летнего мужчину с татуировкой на руке

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры попросили помощи у жителей Воронежской области в поисках 62-летнего Сергея Тертышного. Он проживал в селе Квашино Воробьевского района. Ориентировку опубликовали в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 18 августа. Воронежская область»

О местонахождении Сергея его родственники не знают с 11 августа. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него волосы черные с проседью и светло карие глаза. Во что был одет в день исчезновения - неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Сергей Тертышный просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).