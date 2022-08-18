Во Дворце Ольденбургских благодаря Сберу появятся дубы Петра I

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В 1708 году в посадке дубовой рощи принимал личное участие Петр Великий.

Акция прошла в рамках празднования 350-летия со Дня рождения Петра Первого и программы Русского музея «Всероссийская дубрава Петра Великого». Каждую осень в Летнем саду происходит сбор желудей от Дуба Петра Великого. Они проращиваются в Летнем саду в горшках до трех лет — возраста жизнеспособного и благоприятного для высадки в открытый грунт.

В торжественной церемонии посадки дубов приняли участие заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, заместитель председателя-управляющий Воронежским отделением СберБанка Денис Скребец и директор историко-культурного центра Дворцовый комплекс Ольденбургских Маргарита Салмина.

Алексей Гордеев, заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«В этом году мы празднуем 350-летие со дня рождения Петра I. Эту традицию начал сам император, когда он принял личное участие в благоустройстве дубовой рощи. Петр I любил сажать именно дубы, и мы, с удовольствием сегодня перенимаем это наследие».

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка-управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер и Дворцовый комплекс Ольденбургских связывают давние теплые взаимоотношения. Центрально-Черноземный банк является генеральным партнером реставрационных работ и творческих проектов центра. Высадка саженцев – наш подарок Дворцовому комплексу к 350-летию Петра Первого. Это отличная традиция, которая берет начало задолго до наших дней. Мы рады, что вместе с партнерами продолжаем такие добрые дела и надеемся, что жители и многочисленные гости комплекса оценят такой подарок».

Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской области:

«Молодые дубки уже появились в более чем 60 городах России и зарубежья. Все они связаны с эпохой правления Петра Великого. На территории нынешнего Рамонского района Воронежской области в конце XVII – начале XVIII вв. было устроено три верфи для строительства военных кораблей. Очень приятно, что вместе со Сбером мы реализуем мероприятия, совмещающие социальную ответственность и заботу об экологии».

В 1697 году в селе Рамонь Петр Великий основал верфь, на которой уже через год были заложены первые четыре корабля-баркалона, строившихся кумпанствами бояр Никиты Стрешнева и Бориса Шереметева. Руководили работой иностранные мастера. Согласно походному журналу царя, он сделал остановку в Рамони утром 9 июня 1701 года, а затем, совместно с Александром Меньшиковым проинспектировал на расположенной поблизости ступинской верфи состояние десяти кораблей. По результатам проверки был составлен акт, в котором государь расписался как Петр Михайлов.

В конце XIX - начале XX века имением «Рамонь», на территории которого сейчас расположен историко-культурный центр, владели принцесса Евгения Максимилиановна и принц Александр Петрович Ольденбургские – потомки Петра I в шестом поколении.

Маргарита Салмина, директор Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских»:

«Высадка саженцев «Петровского дуба» – прекрасный повод в очередной раз обратиться к истории Петра Первого. Для того, чтобы наши посетители могли поближе познакомиться с эпохой великого реформатора, мы совместно со Сбером также организовали выставку «Образцовые сады Петра Великого», где процветающее при Петре I садовое искусство представлено сквозь призму восприятия русских стихотворцев 18 - 19 веков и современных поэтов».