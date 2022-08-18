В воронежском райцентре у пенсионерки украли 100 тысяч, которые она откладывала на лечение

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Пенсионерка из Калачеевского района обратилась в полицию с заявлением о краже денег еще в апреле 2022 года. Из ее квартиры пропали 100 тысяч рублей, которые она откладывала на лечение. Стражи порядка начали поиски. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 17 апреля.

Прибывшие на место происшествия оперативники сняли отпечатки рук. По ним определили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Белгородской области, ранее судимый за имущественные преступления. Однако задержать его по горячим следам не удалось.

Накануне сотрудники уголовного розыска установили его место нахождения. Мужчину задержали и доставили в отдел. Сейчас полицейскими устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.