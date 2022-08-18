Воронежец решил помочь незаконному мигранту взяткой в 15 тысяч рублей

31-летний воронежец попыткой дачи взятки не только приятеля не освободил от административной ответственности, но и себе "заработал" уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета в ближайшее время передадут в суд уголовное дело 31-летнего жителя Воронежа. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий». Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ.

По данным следствия, в июле 2022 года оперативный сотрудник органов безопасности разоблачил иностранца, нарушившего режим пребывания в России. 31-летний знакомый незаконного мигранта предложил деньги за то, чтобы его приятеля не привлекали к административной ответственности.

Оперативник напомнил, что предложение взятки грозит уголовным делом. Однако воронежец пропустил эти слова мимо ушей. И в июле 2022 года в Воронеже попытался передать должностному лицу 15 тысяч рублей. Однако его поймали с поличным. Деньги, которые он пытался всучить в качестве взятки, изъяли. А 31-летним мужчиной вплотную занялись следователи СК и сотрудники УФСБ.

- На следствии взяткодатель полностью признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Его вину подтверждают также показания свидетелей и оперативные материалы регионального УФСБ, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.