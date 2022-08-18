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Общество18 августа 2022 10:49

Воронежцев приглашают на Большой собачий фестиваль

Он пройдет в субботу в парке "Дельфин"
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы группы "Smart - парк "Дельфин"" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы группы "Smart - парк "Дельфин"" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

В эту субботу, 20 августа с 12:00 до 18:00 на площадке арка «Дельфин» пройдет Большой городской Собачка-фест и 3-я выставка - пристройство «Друг для Друга».

В программе, которая рассчитана как на владельцев собак, так и на четвероногих гостей, запланированы лекции, приемы от ветеринарных клиник, стрижки от грумеров, подарки от партнёров мероприятия и многое другое.

На фестивале горожане также смогут выбрать себе верного четвероногого друга.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на страницах фестиваля.