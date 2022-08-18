Строительство ЖК «Яблоневые сады» в Воронедже оценили в 47,3 млрд рублей

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Стоимость строительства жилого комплекса «Яблоневые сады», который планируют возвести на площади в 52 г в Коминтерновском районе Воронежа, оценили в 47,3 млрд рублей. Работы профинансирует ДОМ.РФ, сообщается на их официальном сайте.

Строительство инфраструктуры, а именно – дорог, объектов энергетического хозяйства, теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения – составит 1,3 млрд рублей. Это согласовала Комиссия по региональному развитию Правительства РФ.

Напомним, квартал «Яблоневые сады» появится в районе улиц Шишкова и Загоровского. Согласно проекту, здесь планируется ввести в эксплуатацию 27 корпусов, общая площадь которых составляет 1,1 млн кв. м. Первый дом построят в конце первого квартала 2024 года.