В Воронежской области дочь бобслеиста Дмитрия Степушкина победила в турнире, посвященном памяти ее отца

Фото на память участников турнира в Павловске. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В городе Павловск Воронежской области прошел турнир по бобслею, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, участника четырех Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, обладателя трех Хрустальных глобусов Дмитрия Степушкина. Соревнования проходили по всем видам программы, которые проводят на международной арене.

Дмитрий Степушкин умер в Москве 30 июня 2022 года, ему было всего 46 лет. Зато легендарный разгоняющий оставил после себя достойную наследницу. София Степушкина доказала это победой на турнире в программе «Бобстарт-2». Она выступала в паре с Ариной Пряжниковой.

В скелетоне среди юниорок победила Марианна Княгнитская, среди юниоров - Данил Шулика. В «Бобстарт-2» лучшими оказались юниоры Евгений Стецко и Анатолий Зайцев. В «Бобстарт-4» сильнейшей четверкой стал экипаж в составе Антона Мищенко, Даниила Кулешова, Ивана Елецкого и Никиты Чибизубова.