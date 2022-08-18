Воронежцев предупреждают о грозах, дождях и сильном ветре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские спасатели со ссылкой на неблагоприятный прогноз гидрометцентра предупреждают жителей области о надвигающейся непогоде.

В период с 18.00 18 августа до 18.00 часов 19 августа 2022 года по Воронежской области и в областном центре ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, местами порывы ветра до 18 м/с.

Ветер в Воронеже усилился уже вечером в среду. Из-за его порыва в Центральном парке на детскую площадку рухнуло огромное дерево.

Напомним, ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с пятым классом пожарной опасности.