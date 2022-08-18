Воронежские полицейские задержали мошенника, находящегося в федеральном розыске

Фото регионального главка Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 17 августа.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Приора» в областном центре. Один из пассажиров стал нервничать при общении, хотя и документы при проверке на первый взгляд были были у него в порядке. Выяснилось, выданы на имя другого человека.

Мужчину доставили в дежурную часть. Он оказался 44-летним жителем Ставропольского края и который находился в федеральном розыске за совершение мошенничества, а документы принадлежат его родственнику.

Ранее мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Московской области. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

– В ближайшее время задержанный будет передан инициаторам розыска, – рассказали в региональном главке.