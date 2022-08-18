Коронавирус в Воронежской области на утро 18 августа: заразились 588 человек, 1 умер

К концу лета ситуация с новыми заражениями ковидом существенно ухудшилась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболеваний ковидом за сутки по-прежнему растет. Об этом свидетельствуют данные санитарных врачей на утро четверга, 18 августа. Заразились COVID-19 еще 588 человек, 42 из них попали в больницы (на начало дня 17 августа их было соответственно 527 и 57). Всего же за время пандемии подхвативших ковид жителей Воронежской области стало 398 984.

Еще один больной ковидом умер от осложнений, вызванных этой страшной заразой, до этого несколько дней подряд смертей не было. Всего COVID-19 унес в мир иной 8 376 наших земляков.

За сутки 389 человек выздоровели (на утро 17 августа победивших ковид было 370). Всего за время пандемии от COVID-19 избавились 385 231 жителей Воронежской области.

В федеральном Роспотребнадзоре тем временем советовали регионам, где ухудшается ситуация с COVID-19, задуматься о возвращении масочного режима. Аналогичное предупреждение давал еще 8 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев.