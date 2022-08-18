Прокуратура обжаловала мягкий приговор бывшему гендиректору «Воронежской горэлектросети» Руслану Кочетову

Руслан Кочетов после обвинительного приговора веселится от души. Фото: принтскрин со страницы Руслана Кочетова ВКонтакте.

Сотрудники прокуратуры обжаловали приговор бывшему гендиректору «Воронежской горэлектросети» Руслану Кочетову. Апелляцию приняли в день ее поступления – 15 августа, как свидетельствуют данные из картотеки Центрального районного суда. Дату ее рассмотрения пока не сообщают.

Напомним, приговор Руслану Кочетову вынесли 5 августа. Экс-управленца обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, действия Кочетова способствовали обесцениванию активов «Воронежгоэлектросети» для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами. Директор, по версии силовиков, знал об образовании искусственным путем задолженности предприятия почти в 600 миллионов рублей, но не сделал ничего, чтобы ее погасить. Более того, с середины 2018-го до начала 2019 года Кочетов создал условия для формирования дополнительной задолженности предприятия в виде штрафов по основному долгу в размере более 68 миллионов рублей.

Суд приговорил Кочетова к году колонии-поселения. А, учитывая время, которое он пробыл в СИЗО во время следствия, бывший гендиректор остался на свободе.

На фоне приговоров других фигурантов дела вердикт в отношении Кочетова выглядит очень мягким. Его предшественник на посту гендиректора Александр Гаврилин, к примеру, получил три года колонии. Заместитель гендиректора по правовым вопросам Денис Сапелкин пробудет в колонии год.

Тем более, что Кочетов еще и дразнит общественное мнение регулярными фото, фиксирующими, как он весело проводит время на яхте. Демонстрирует могучий торс, показывает мастер-класс по нырянию. Пока имеет право.