Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 8:51

Прокуратура обжаловала мягкий приговор бывшему гендиректору «Воронежской горэлектросети» Руслану Кочетову

Экс-управленец остался на свободе и, судя по его соцсетям, очень весело проводит время
Олег КУЗНЕЦОВ
Руслан Кочетов после обвинительного приговора веселится от души.

Руслан Кочетов после обвинительного приговора веселится от души.

Фото: принтскрин со страницы Руслана Кочетова ВКонтакте.

Сотрудники прокуратуры обжаловали приговор бывшему гендиректору «Воронежской горэлектросети» Руслану Кочетову. Апелляцию приняли в день ее поступления – 15 августа, как свидетельствуют данные из картотеки Центрального районного суда. Дату ее рассмотрения пока не сообщают.

Напомним, приговор Руслану Кочетову вынесли 5 августа. Экс-управленца обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, действия Кочетова способствовали обесцениванию активов «Воронежгоэлектросети» для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами. Директор, по версии силовиков, знал об образовании искусственным путем задолженности предприятия почти в 600 миллионов рублей, но не сделал ничего, чтобы ее погасить. Более того, с середины 2018-го до начала 2019 года Кочетов создал условия для формирования дополнительной задолженности предприятия в виде штрафов по основному долгу в размере более 68 миллионов рублей.

Суд приговорил Кочетова к году колонии-поселения. А, учитывая время, которое он пробыл в СИЗО во время следствия, бывший гендиректор остался на свободе.

На фоне приговоров других фигурантов дела вердикт в отношении Кочетова выглядит очень мягким. Его предшественник на посту гендиректора Александр Гаврилин, к примеру, получил три года колонии. Заместитель гендиректора по правовым вопросам Денис Сапелкин пробудет в колонии год.

Тем более, что Кочетов еще и дразнит общественное мнение регулярными фото, фиксирующими, как он весело проводит время на яхте. Демонстрирует могучий торс, показывает мастер-класс по нырянию. Пока имеет право.