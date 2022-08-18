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Происшествия18 августа 2022 8:46

В Центральном парке Воронежа на детскую площадку упало дерево

К счастью, пострадавших и разрушений нет
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Сильный порыв ветра повалил огромную осину на территории Центрального парка. Дерево упало поздно вечером, 17 августа. Судя по видео, которое разместил в соцсетях очевидец, в этот момент в парке было еще довольно много отдыхающих, а дерево упало прямо на детскую площадку.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. По данным администрации, игровое оборудование парка также цело.

Утром в четверг рабочие Центрального парка оперативно распилили упавший ствол и сейчас занимаются вывозом веток с помощью спецтехники.