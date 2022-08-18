Три человека пострадали в ночном ДТП на улице Острогожской в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

17 августа около 03.23 часов у дома № 155 «В» по улице Острогожской в Воронеже столкнулись «Митсубиши Лансер» и «Лада Гранта». По предварительным данным, авария произошла по вине 45-летняя местной жительницы, которая управляла иномаркой. За рулем отечественного автомобиля находился 26-летний воронежец.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пассажиры автомобиля «Лада Гранта»: 26-летняя жительница областного центра и 39-летняя жительница Воронежской области. Позже к врачам обратилась и водитель автомобиля «Митсубиши».

Полиция организовала проверку по факту ДТП.