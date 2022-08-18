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Общество18 августа 2022 8:06

Советская скважина геологоразведчиков загрязняет земли в Воронежской области

Из-за разгерметизации на поверхность начала выходить вода
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзоа

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзоа

Фото: Предоставлено

Сотрудники Центрально–Черноземного межрегионального управления посетили с выездной проверкой территорию у геологоразведочной скважины в Новохоперском районе. Поступило сообщение, что земельный участок загрязняют воды, которые вышли на поверхность в результате разгерметизации скважины 1960 годов, сделанной во время разведки медно-никелевого месторождения.

- Воды, предположительно, минеральные, стали изливаться на поверхность земли, - рассказали в управлении. - Таким образом произошло загрязнение прилегающих земельных участков.

Инспекторы отобрали образцы почв по периметру участка с целью определения степени его загрязнения. Результаты лабораторных исследований ожидаются в конце августа 2022.