Советская скважина геологоразведчиков загрязняет земли в Воронежской области

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Сотрудники Центрально–Черноземного межрегионального управления посетили с выездной проверкой территорию у геологоразведочной скважины в Новохоперском районе. Поступило сообщение, что земельный участок загрязняют воды, которые вышли на поверхность в результате разгерметизации скважины 1960 годов, сделанной во время разведки медно-никелевого месторождения.

- Воды, предположительно, минеральные, стали изливаться на поверхность земли, - рассказали в управлении. - Таким образом произошло загрязнение прилегающих земельных участков.

Инспекторы отобрали образцы почв по периметру участка с целью определения степени его загрязнения. Результаты лабораторных исследований ожидаются в конце августа 2022.