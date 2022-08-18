Воронежская УК не смогла оспорить штраф в 250 тысяч

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила на ООО «РЭП-101» протокол из-за холода в жилых помещениях дома на проспекте Труда. Вместо нормативных +20 в угловой комнате было чуть меньше 19 градусов. За это нарушение УК назначили административный штраф в размере 250 тысяч. Компания поторопилась устранить претензию и в короткий срок наладила отопление.

В связи с этим обслуживающая организация обратилась в Арбитражный суд с требованием о признании незаконным и отмене постановления государственной жилищной инспекции Воронежской области. Однако суд в удовлетворении иска отказал.

Решение суда вступило в законную силу.